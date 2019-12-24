Yüreğir Belediyesi kriz masası kurdu

24.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:09

Yüreğir Belediyesi Adana'da kent genelini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle kriz masası kurdu.



Başkan Kocaispir'in talimatı ile Fen İşleri, Temizlik, Park Bahçeler ve Sosyal İşler müdürlüklerinden oluşturulan Yüreğir Belediyesi kriz masası ekipleri su baskınlarına maruz kalan sokak, cadde ve mahallelerde acil önlem alıp çalışma yaptı.



Metrekareye 127 kilogram yağmurun düştüğü ilçede Yüreğir Belediyesi'nin oluşturduğu ekipler yaşanan olumsuzlukları gidermek için anında müdahale etti.



Yüreğir Belediyesi kriz masasında tüm mahallelerdeki çalışmaların yakından takip edildiğini belirten Başkan Kocaispir, "Meteorolojiden aldığımız uyarı ile hemen bir kriz masası kurduk, ekiplerimizi oluşturduk, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekiplerine yardımcı olmak için teyakkuza geçtik. Tam kadro sahadayız. Yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ediyoruz. Yüreğir'de bir vatandaşımızın dahi mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA