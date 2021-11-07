Yüreğir Belediyesi kendi tesislerinde fidan ve çiçek üretiyor - Haberler
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Yüreğir Belediyesi kendi tesislerinde fidan ve çiçek üretiyor

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Yüreğir Belediyesi kendi tesislerinde fidan ve çiçek üretiyor

Yüreğir Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alanlara ektiği fidan ve çiçekleri, kendi tesislerinde üretiyor.

Yüreğir Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alanlara ektiği fidan ve çiçekleri, kendi tesislerinde üretiyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüreğir Belediyesi sınırları içinde yer alan park, bahçe, mesire alanı, yeşil alan ve çevre düzenlemelerinde kullandığı ağaç fidanı ve çiçekleri, kendi bünyesinde kurduğu tesislerde üreterek tasarruf sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, tüketen değil üreten bir belediye anlayışı ile hareket ettiklerini belirtti.

İhtiyaç duydukları ürünleri kendi tesislerinde üreterek tasarruf sağladıklarını kaydeden Kocaispir, "Binlerce fidan ve çiçeği kendimiz üreterek kaynaklarımızı daha verimli bir şekilde kullanıyoruz. Ziraat mühendislerimizin kontrolünde sulama ve bakımları yapılarak yetiştirilen mevsimlik çiçek ve fidanlarımızı park, bahçe ve yeşil alanlarımızda değerlendiriyoruz. İlçemizin her noktasının daha yeşil, renkli ve güzel bir görüntüye ulaşmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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