Yüreğir Belediyesi çalışmaları Yüreğir Belediyesi ekipleri günlük rutin faaliyetlerinin yanı sıra 107 mahallede genel bakım ve temizlik yapıyor.

Yüreğir Belediyesi ekipleri günlük rutin faaliyetlerinin yanı sıra 107 mahallede genel bakım ve temizlik yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, asfalt ve onarım, parklarda iyileştirmeyle sokak düzenlemesinin yanı sıra ekipler, cadde ve sokakları temizleme faaliyetleri yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, daha temiz bir Yüreğir için çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA