Yüreğir Belediyesi "40 Mahalleye 40 Kütüphane" projesini hayata geçiriyor
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Yüreğir Belediyesi "40 Mahalleye 40 Kütüphane" projesini hayata geçiriyor

24.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:10
Yüreğir Belediyesi

Yüreğir Belediyesi, ilçedeki 40 mahalleye kütüphane yapılmasını hedefleyen "40 Mahalleye 40 Kütüphane" projesini hayata geçiriyor.

Yüreğir Belediyesi, ilçedeki 40 mahalleye kütüphane yapılmasını hedefleyen "40 Mahalleye 40 Kütüphane" projesini hayata geçiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, proje kapsamında Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kütüphaneyi ziyaret etti.

İlk emri "oku" olan bir inanca sahip olduklarını ve tarih boyunca okumaya ve kitaba önem verdiklerini belirten Kocaispir, "Biz de çocuklarımızı, gençlerimizi daha çok kitapla buluşturmak için Yüreğir'imizi kütüphanelerle donatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kocaispir, kütüphaneye, geçen yıl kanser nedeniyle yaşamını yitiren Adanaspor tribün lideri Refik Gül'ün kızı Duru Balım'ın ismini verdiklerini aktararak, "Levent Mahallemizde de mini kütüphanemiz için temel attık. Hedefimiz büyük. İlk etapta kısa zamanda 40 mahallemizi mini kütüphanelerle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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