Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, işçileri ziyaret etti
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Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, işçileri ziyaret etti

17.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:40
Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, işçileri ziyaret etti

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şantiyede çalışan işçileri ziyaret etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şantiyede çalışan işçileri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Kocaispir, işçileri belediye şantiyesinde ziyaret ederek onlarla kahvaltı yaptı.

Şantiyede birimleri tek tek gezen ve işçilerle yakından ilgilenen Kocaispir, Yüreğir için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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