Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, ebru sanatını deneyimledi
AA, Koray Kılıç - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 14. Çukurova Kitap Fuarı'nda ebru sanatını deneyimledi.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 14. Çukurova Kitap Fuarı'nda ebru sanatını deneyimledi.
Fuarda bulunan Yüreğir Belediyesi standını ziyaret eden Kocaispir, lale figürlü ebru çalışması yaptı.
Ebru standı vatandaşlardan ilgi gördü.
AA / Koray Kılıç - Güncel