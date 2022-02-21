Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, ebru sanatını deneyimledi - Haberler
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Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, ebru sanatını deneyimledi

AA, Koray Kılıç - Güncel
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Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, ebru sanatını deneyimledi

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 14. Çukurova Kitap Fuarı'nda ebru sanatını deneyimledi.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 14. Çukurova Kitap Fuarı'nda ebru sanatını deneyimledi.

Fuarda bulunan Yüreğir Belediyesi standını ziyaret eden Kocaispir, lale figürlü ebru çalışması yaptı.

Ebru standı vatandaşlardan ilgi gördü.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediyesi, Çukurova, Adana, Güncel, Haberler

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