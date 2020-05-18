Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'den çalışması engellenen Vefa Sosyal Destek Grubuna geçmiş olsun... Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, bir grup tarafından yardım dağıtımı çalışmaları engellenmek istenen Yüreğir Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, bir grup tarafından yardım dağıtımı çalışmaları engellenmek istenen Yüreğir Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Yüreğir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaispir, Kaymakam Oğuzhan Bingöl ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine yönelik gerçekleşen saldırı sonrasında geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere Yüreğir Kaymakamlığını ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaispir, bu esef verici olayın aklıselim sahibi herkes tarafından şiddetle kınandığını, devam eden süreçte meselenin hukuki mercilere intikal etmesiyle gençlik kolları başkanının tutuklandığını belirtti.

Belediye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın yararına olan her işte tüm kurum ve kuruluşlara ellerinden geldiğince yardımcı olmaya devam edip işbirliği yapacaklarını ifade eden Kocaispir, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizden bu yana; her tür ayrımcılığı kökten reddeden bir ahlaki duruş ve insanımızın gönlünde yer edinmeyi temel amaç edinen siyaset anlayışı ile sahalardayız. Halkımızın içindeyiz. Aziz milletimiz ve kıymetli hemşehrilerimiz, kimin iyi niyet ve samimiyetle kendisine hizmet etme çabası içinde olduğunu engin ferasetiyle şüphesiz ki takdir etmektedir. Milletimiz, hizmet etmek için işbirliği yapan kurumları hedef alanların, bu ucuz davranışlarından bir an evvel vazgeçip insanların hayatını kolaylaştıracak gerçek gündemlere dönmesini beklemektedir. Bu vesileyle Yüreğir Kaymakamımıza ve vefa destek grubuna yapılan saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: AA