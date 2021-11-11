Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Tosun'dan, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

ADANA (AA) - Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Tosun, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tosun, ziyaretinde AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ile görüştü.

Belediye çalışmaları hakkında Firik'e bilgi veren Tosun, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.

Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında Tosun'u bilgilendirdi.

Tosun'a ziyaretinde Yüreğir Belediyesi Basın Yayın Müdürü Belde Süda Develi Özaydın ve basın danışmanı Şehmus Baysal da eşlik etti.

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