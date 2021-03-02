Yüreğir aşevinden yemek ikramı

Yüreğir Belediyesi aşevi ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmeti vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşevi, engelli, yaşlı ve hasta vatandaşların yemek ihtiyacı karşılanıyor. Kurumdan günde ortalama 2500 yüz kişiye ikram ediliyor.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilemeye gayret ettiklerini belirtti.

Kocaispir, "Vatandaşlarımızın sofralarına kadar ulaşan yemeklerimiz gıda mühendislerinin denetimlerinden geçiyor, kaliteden ödün vermeden kapasitemizi arttırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt