Yüreği yanık baba Bingöl: "PKK dağdan gelip kaçırmıyor, HDP yolluyor"
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Yüreği yanık baba Bingöl: "PKK dağdan gelip kaçırmıyor, HDP yolluyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yüreği yanık baba Bingöl: "PKK dağdan gelip kaçırmıyor, HDP yolluyor" Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 706'ncı gününe girerken,...

Yüreği yanık baba Bingöl: "PKK dağdan gelip kaçırmıyor, HDP yolluyor"

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 706'ncı gününe girerken, terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan Tuncay'ın babası Şevket Bingöl, kandırılmış gençlere seslenerek teslim olun çağrısı yaptı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 706'ncı gününde de sürüyor. Evlat nöbetindeki baba Şevket Bingöl, 2014'te İstanbul Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay için eyleme katıldığını söyledi. Bingöl, "2 yıldır burada bekliyoruz maalesef herhangi bir şey yok, çocuğumuz sağ mı ölümü belli değil, bu ailelerin ciğerini yaktılar Allah'ta onların ciğerini yaksın. Biz bunlardan evlatlarımızı istiyoruz, evlatlarımızı verin. Oradan Kürtleri temsil ettiğinizi söylüyorsunuz hangi Kürtleri. Siz Kandil'in temsilcisisiniz, Kürt temsilcisi olsaydınız buraya gelip PKK'dan çocuklarımızı isterdiniz, yapamıyorsunuz. Çünkü bizim çocukları PKK dağdan gelip götürmedi, HDP götürdü, parayla Amerika'ya sattı, o parayla da kendi çocuklarını yurt dışında okutuyorlar, bizim çocuklarımızda dağda ölüyorlar. Tuncay, oğlum bunlara sakın güvenme, nerede Türk askeri ve polisi görürsen kaç teslim ol. Bak 6 yıl oldu ciğerimiz yanıyor her gün peşinde koşuyoruz. Bu HDP ve PKK kandırıyor sizi, size ceza veriyorlar falan derlerse öyle bir şey yok, serbest bırakıyorlar, PKK Ermenilere hizmet ediyor, kaçın gelin" dedi.

Yüreği yanık baba Bingöl: 'PKK dağdan gelip kaçırmıyor, HDP yolluyor'
Yüreği yanık baba Bingöl: 'PKK dağdan gelip kaçırmıyor, HDP yolluyor'
Yüreği yanık baba Bingöl: 'PKK dağdan gelip kaçırmıyor, HDP yolluyor'
Yüreği yanık baba Bingöl: 'PKK dağdan gelip kaçırmıyor, HDP yolluyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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