Yüreği yanık anne Sevgi Çağmar: "Evladıma kavuşuncaya kadar nöbetteyim"

Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 740. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 740. gününde de sürüyor. 23 yaşında Sakarya'da üniversite maliye bölümü okurken 4'üncü sınıfta HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yavuz için evlat nöbetine devam eden Sevgi Çağmar, evladına kavuşuncaya kadar nöbetini sürdüreceğini söyledi. Çağmar, "3 yıldır buradayım 7 yıl önce oğlumu Sakarya'da üniversite okurken HDP tarafından kandırılıp kaçırıldı. Oğlumu almadan buradan gitmiyorum. Yavuz eğer beni görüyor ve ya duyuyorsan kaç gel ceza yok bir şey yok, gel devlete teslim ol. 7 yıldır ne görüştüm, ne sesini duydum nede haber aldım. Ciğerimiz yanıyor, gel bu hasretlik bitsin artık yeter. Türkiye Cumhuriyetindeki herkesten destek bekliyoruz. Yeter artık yorulduk" dedi. - DİYARBAKIR