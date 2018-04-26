Yurdunuseven, Milletvekili Aday Adaylığı İçin İstifa Etti

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Yurdunuseven, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'da yapılması planlanan seçimde milletin yeni bir sistemle tanışacağını söyledi.

Bundan dolayı seçimin önemli olduğunu ifade eden Yurdunuseven, şunları kaydetti:

"AK Parti kadroları olarak bizler güvenin kıymetini biliyor ve göstereceğimiz en küçük bir zafiyetin sadece partimiz değil, ülkemiz ve bölgemizin geleceği açısından telafisi zor yaralar açacağının bilincindeyiz. Yaptığım istişareler sonucunda 24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde partimden aday adayı olmak üzere il başkanlığı ve il yönetim kurulu üyeliğimden istifa ediyorum. Yaptığımız tüm görevlerde bana desteğini esirgemeyen başta Genel Başkan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na ve tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."