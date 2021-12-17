Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Türkiye'de kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye yükseldi.

Türkiye'de kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye yükseldi.

Bölgede etkili olan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Ilgaz Dağı'nda bulunan kayak merkezinde kar yağışı bölgeyi ziyarete gelen ve kayakseverleri sevindirdi.

Kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışının gelecek günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Samsun'dan bölgeyi gezmeye gelen Özgür Yasin, AA muhabirine, Ilgaz'da kar yağdığını duyunca Kastamonu'ya geldiklerini söyledi.

Ilgaz'ı çok sevdiğini belirten Yasin, "Yurduntepe Kayak Merkezi'nin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Ağaçlar arasında çok nezih bir yer. Bundan sonra sürekli gelmeyi düşünüyorum. İnşallah daha fazla yağar, biz de kayak yapmaya başlarız." dedi.

Son dakika: Türkiye'den AB genişleme kararlarının Türkiye'ye ilişkin bölümlerine tepki

Son dakika: Türkiye'den AB genişleme kararlarının Türkiye'ye ilişkin bölümlerine tepki

 Meteoroloji'den sonra bir kar uyarısı da İstanbul Valiliği'nden geldi! İlçe ilçe tahminde bulundular

Meteoroloji'den sonra bir kar uyarısı da İstanbul Valiliği'nden geldi! İlçe ilçe tahminde bulundular

 'Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır'

"Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır"

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title