Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayıp keyifli zaman geçirdi.

Yaklaşık 6 kilometreyi bulan pistiyle kayakseverlerden yoğun ilgi gören Yurduntepe, kızakla kaymak isteyen küçük ziyaretçilerine de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık, AA muhabirine, sezonun tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Yoğunluktan memnun olduklarını anlatan Sönmezışık, şunları kaydetti:

"Halkımız çocuklarıyla birlikte burayı tercih ediyor. Burası Karadeniz'in incisi Ilgaz Dağı. Bu dağ doğasıyla meşhur. Gelenlerin en çok bize geri dönüşleri doğanın harika olduğu yönünde. Ağaçların içinde spor yapmanın eğlenmenin keyifli olduğunu söylüyorlar. Tesislerimizin fiziki kalitesi bakımından da bizlere çok olumlu dönüşler oluyor. Görmeyenleri gelmeyenleri mutlaka burayı tecrübe etmeye bekliyoruz. Pistlerimizle şu anda bölgede lideriz."

Ankara'dan gelen Kübra Çoşar ise "Ilgaz Dağı'nın atmosferi harika. Hem kayak yapmak hem doğanın tadını çıkarmak için ilk tercihimiz burası." diye konuştu.