Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

14.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:04
Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Ankara başta olmak üzere, İstanbul, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum ve Amasya'dan birçok kayakseveri ağırlayan tesiste hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

Kayak merkezinde sık sık anonslar yapılarak vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları isteniyor. Jandarma ekipleri de kayak merkezinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kayakseverlerden Ezgi Üstünçakman AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz Dağı'na Ankara'dan geldiğini söyledi.

Kayak sporuyla iki yıldır ilgilendiğini ifade eden Üstünçakman, "Bugüne kadar hep Erciyes'i tercih ettik. Ilgaz'ı da görmek istedik. Ağaçları ve doğasıyla daha meşhur olduğu için burayı görmek istedik. Çok beğendik. Pist ve kar yoğunluğu da bizi çok mutlu etti." dedi.

Tesiste Kovid-19 tedbirlerine riayet edildiğini kaydeden Üstünçakman, "Jandarma kontrol ediyor, tedbiri elden bırakmıyorlar. Anonslarla bize sürekli hatırlatıyorlar. Tedbirler çok güzel. Telesiyejlerde de dikkat ediliyor. Bizlerde korona tedbirlerine uyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Öztemel ise Ankara'dan geldiğini söyledi.

Kayak yapmaya bu yıl başladığını ifade eden Öztemel, tesiste Kovid-19 tedbirlerine uyulduğunu vurgulayarak, "Jandarma uyarılar yapıyor. Anonslar yapılıyor. Kayakseverlere tavsiye ederim. Pist olarak çam ağaçlarının olması doğanın içinde hissi veriyor. Profesyonel kayanlar için bazı yerlerde eğimler düzleştiği için hız kazanamıyorsunuz. Eğimlerin farklı olduğu yan pistler yapılırsa daha iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Emre Belözoğlu Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 13:04:44. #1.14#
title