Yurduna geri dönemeyen çocuğun yardımına polis yetişti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yurduna geri dönemeyen çocuğun yardımına polis yetişti - Haberler
Antalya, Polis, Güncel, Haber

Yurduna geri dönemeyen çocuğun yardımına polis yetişti

Yurduna geri dönemeyen çocuğun yardımına polis yetişti Antalya'da kısa süreli çıktığı Sevgi Evi'ne geri dönemeyen çocuğun yardımına polis ekipleri yetişti.

26.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:10
Yurduna geri dönemeyen çocuğun yardımına polis yetişti

Yurduna geri dönemeyen çocuğun yardımına polis yetişti

ANTALYA - Antalya'da kısa süreli çıktığı Sevgi Evi'ne geri dönemeyen çocuğun yardımına polis ekipleri yetişti. Polis, yakından ilgilendiği çocuğa maske verdi, ellerine dezenfektan sıktı.

Sevgi Evleri Yetiştirme Yurdu'nda kalan A.A, kısa bir süreliğine dışarı çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlayan ve geri dönemeyen A.A, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bir iş yeri önünde polisleri bekleyen A.A, pişman olduğunu ve geri dönmek istediğini söyledi. Kısa süre sonra bölgeye gelen polis ekipleri, yakından ilgilendikleri A.A'ya maske verip, ellerine dezenfektan sıktı. A.A, kendisine yardım eden İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Ekip otosu ile çocuk kaldığı yurda bırakıldı.

Yurduna geri dönemeyen çocuğun yardımına polis yetişti

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
'Öldü' denilen Kim Jong-un'dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar Haberler
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
New York'ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım Haberler
New York'ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım
100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti
100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
'Babam dilendiriyor' diyen çocuklara polis yardım eli uzattı
"Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli
Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Naci Bostancı Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Harun Tan Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Yılmaz Lionel Messi Fernando Muslera
Daha Fazla İsveç Bursa Denizli Galatasaray
Şu an buradasınız: Yurduna geri dönemeyen çocuğun yardımına polis yetişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 18:38:37. #1.15#
title