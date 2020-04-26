Yurduna geri dönemeyen çocuğun yardımına polis yetişti Antalya'da kısa süreli çıktığı Sevgi Evi'ne geri dönemeyen çocuğun yardımına polis ekipleri yetişti.

Antalya'da kısa süreli çıktığı Sevgi Evi'ne geri dönemeyen çocuğun yardımına polis ekipleri yetişti. Polis, yakından ilgilendiği çocuğa maske verdi, ellerine dezenfektan sıktı.

Sevgi Evleri Yetiştirme Yurdu'nda kalan A.A, kısa bir süreliğine dışarı çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlayan ve geri dönemeyen A.A, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bir iş yeri önünde polisleri bekleyen A.A, pişman olduğunu ve geri dönmek istediğini söyledi. Kısa süre sonra bölgeye gelen polis ekipleri, yakından ilgilendikleri A.A'ya maske verip, ellerine dezenfektan sıktı. A.A, kendisine yardım eden İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Ekip otosu ile çocuk kaldığı yurda bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA