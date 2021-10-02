Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor

TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yarın kuvvetli yağış öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara göre, bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda, Trabzon'un doğusu, Rize geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Söz konusu yağışların etkisini pazartesi gününün ilk saatlerinde yitirmesi bekleniyor.

Öte yandan yarın öğleden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in güneyi ve Ardahan çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bu yağışların ise yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. ???????

Siirt geneli ve Van'ın güneyi ile Batman, Şırnak ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinde yarın öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-85 kilometre/saat) öngörülüyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.