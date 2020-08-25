Yurdun iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları artıyor Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 1 ile 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 1 ile 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 1 ile 3 derece artması, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Kaynak: AA