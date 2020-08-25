Yurdun iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları artıyor
Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 1 ile 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
25.08.2020 08:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 08:39
Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 1 ile 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık olacak.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 1 ile 3 derece artması, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA