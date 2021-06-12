Yurdun iç kesimleri ile Trakya ve Doğu Akdeniz'de öğleden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yurdun iç kesimleri ile Trakya ve Doğu Akdeniz'de öğleden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor

Yurdun iç kesimleri ile Trakya ve Doğu Akdeniz'de öğleden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Yurdun iç kesimleri ile Trakya ve Doğu Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağışın etkisini göstermesi bekleniyor.

Yurdun iç kesimleri ile Trakya ve Doğu Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağışın etkisini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kuvvetli sağanağın Edirne, Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde de yerel olarak etkili gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Osmaniye ve Adana'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Karar Resmi Gazete'de! Meclis'te deniz salyasına yönelik bir araştırma komisyonu kurulacak
Karar Resmi Gazete'de! Meclis'te deniz salyasına yönelik bir araştırma komisyonu kurulacak
Ankara yine sele teslim! Sağanak yağmur, su baskınlarına yol açtı
Ankara yine sele teslim! Sağanak yağmur, su baskınlarına yol açtı
Emekli amirallerin bildirisi soruşturmasında 99 şüphelinin ifadesi tamamlandı
Emekli amirallerin bildirisi soruşturmasında 99 şüphelinin ifadesi tamamlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Metin Uca Funda Eryiğit Erkan Petekkaya
Spor Burak Yılmaz Ergin Ataman Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yurdun iç kesimleri ile Trakya ve Doğu Akdeniz'de öğleden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 13:28:31. #1.15#

title