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YURDUN DÖRT BİR YANINDAN GELENLER AYASOFYA ÖNÜNDE TOPLANIYOR

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Açılışı Programı'nı takip etmek isteyenler toplanmaya başladı.

YURDUN DÖRT BİR YANINDAN GELENLER AYASOFYA ÖNÜNDE TOPLANIYOR
23.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:17

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Açılışı Programı'nı takip etmek isteyenler toplanmaya başladı. Yurdun dört bir yanında gelenlerin arasında Sultanahmet Meydanı'nda çimenlere yatak döşek serenler de var, Samsun'dan gelen taraftar grupları da. Açılıştan bir iki gün önce gelenlerin amacı tarihi anlara en önden tanıklık etmek.

"DÜN GÜCE BURADA KALDIK"

Sultanahmet Meydanı'nda bekleyen İbrahim Arık, "Kahramanmaraş'tan geliyorum, bin 200 kilometre. Bugün kutlu bir gün, milletimizin sevincini, bayram sevincini paylaşmak istedik. Cumhur-u Reisimizle, milletimizle bu mübarek, kutlu günde Ayasofya'nın bahçesinde olmak çok güzel, onur verici güzel bir duygu. Bütün milletimiz adına Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. Dün güce burada kaldık, aslında buraların dolacağını düşünmüştük. Yer bulamayacağımızı düşünmüştük. Bu amaçla 2 gün önceden çıkalım dedik. Aslında otele gidebilirdik ama bu güzel atmosferi gece de olsa teneffüs etmek çok güzel bir duyguydu" dedi. 

"ŞİRİNLER AYASOFYA'DA"Samsunspor taraf grubu "Şirinler Ayasofya'da" yazılı pankart açtı. Şirinler tribün lideri Mehmet Doğukan Bayrak Samsun'dan geliyoruz, biz Samsunspor'un 'Şirinler' taraftar grubuyuz. Bir gün önceden geldik ki atalarımız yıllarca burayı fethetmek için uğraşmışlar. Biz de gece gündüz buranın kapısında yatmaya razıyız. 86 yıllık bu özleme son veren devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. İnşallah bilet alarak girdiğimiz yere abdest alarak gireceğiz, Allah'ımıza şükürler olsun" diye konuştu.   

"BODRUM'DAN DENİZİ BIRAKIP GELDİK"

Süleyman Ülküm, "Bodrum'dan geliyoruz buraya, 86 yıllık hasreti dindirmek için geliyoruz. Ayasofya'nın açılması Türkiye açısından önemli olduğu kadar, dünya açısından da önemli. Tüm ülkeler buraya bakıyor. Zaten İslam alemi açısından ayrı bir önemi var. Biz de bu güzel beraber olmak için Bodrum'dan denizi bırakıp geldik yani fedakarlık yaptık" dedi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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