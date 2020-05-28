Yurdun birçok bölgesinde görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı (2)
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Yurdun birçok bölgesinde görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı (2)

KARLIOVA'DA VATANDAŞLAR METEOR ARADIAkşam saatlerinde Karlıova ilçesinde gökyüzünden düşen ve meteor olduğu iddia edilen ışık hüzmesi gökyüzünü aydınlattıktan sonra kayboldu.

Yurdun birçok bölgesinde görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı (2)
28.05.2020 00:15 | Son Güncelleme: 28.05.2020 00:18

KARLIOVA'DA VATANDAŞLAR METEOR ARADI

Akşam saatlerinde Karlıova ilçesinde gökyüzünden düşen ve meteor olduğu iddia edilen ışık hüzmesi gökyüzünü aydınlattıktan sonra kayboldu. Vatandaşlarda kısa süre yaşadıkları heyecanın ardından ışık hüzmesinin meteor taşı olduğu iddiası üzerine bölgede cismi aramaya çıktı. Kısa sürede yüzlerce vatandaş cismin düştüğü iddia edilen bölgeye doğru hareket etti. El fenerleri ve araç farlarıyla bölgeyi aydınlatan vatandaşlar, meteoru aramaya başladı.

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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