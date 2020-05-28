Yurdun birçok bölgesinde görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı
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Yurdun birçok bölgesinde görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı

Türkiye'nin özellikle Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan yarattı.

Yurdun birçok bölgesinde görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı
28.05.2020 00:08 | Son Güncelleme: 28.05.2020 00:08

Türkiye'nin özellikle Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan yarattı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünalan, ışık hüzmesinin meteor olduğunu belirterek, "Bu tipik bir meteor olayı, aslında yer yer bazı yerlerde yer sarsıntısı olmuş olabilir. Bu anlamda, tipik bir meteor olayı ile karşı karşıyayız diyebiliriz." dedi. 

Bugün saat 20.30 sıralarında yurdun Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gökyüzünü aydınlatan ve bir kaç saniye süren ışık hüzmesi heyecan yarattı. Özellikle Artvin, Rize, Trabzon, Kars, Erzincan, Ardahan, Muş, Bingöl, Iğdır, Erzurum ve Diyarbakır'a yakın bazı bölgelerde gökyüzü bir anda ışık hüzmesi ile aydınlandı. Birçok kişinin şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla bir anda gündeme oturdu.

DOÇ. DR. ÜNALAN: BU TİPİK BİR METEOR OLAYI

Işık hüzmesi ile ilgili birçok yorum yapılırken, Demirören Haber Ajansı'nın görüşünü aldığı Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünalan, bu olayın meteor olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Ozan Ünalan, görgü tanıklarının ifadeleri, videolar ve resimlere bakıldığında ışık hüzmesinin tipik bir meteor olayı olduğunu belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Bir meteor vakası görüldü ülkemizde, özellikle Doğu illerde, Gündeydoğu ve Doğu Karadeniz tarafından görüldü diye raporlar geliyor. Bu bir meteor olayı görgü tanıklarının ifadelerine göre, yoğun bir ışık hüzmesi 3 dakika ardından gelen patlamayla beraber görülmüş, bu tipik bir meteor olayı, aslında yer yer bazı yerlerde yer sarsıntısı olmuş olabilir. Bu anlamda, tipik bir meteor olayı ile karşı karşıyayız diyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında görgü tanıklarının ifadeleri, artı videolar ve resimler varsa bunlar bizim için çok önemli, e-mail vasıtası ile bana ulaşabilirler. Burda baktığımızda, ilk belirlemelere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre Erzurum tarafından gelip Artvin tarafına devam ediyor ve Batum açıklarında denize düşme ihtimali çok yüksek veya en kötü ihtimalle biraz daha farklı değerlendirirsek Gürcistan tarafına da düşmüş olabilir. Tabi ki bu değerlendirmeler sürüyor. Bir yandan da temaslarımız da devam ediyor, dolayısı ile bizimle temasa geçebilirsiniz. Bizler de araştırmaya devam ediyoruz, en yakın zamanda tekrar güncel bilgileri paylaşmış olacağız."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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