Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı
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Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

27.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 22:02
Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde, yarın öğlene kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde, yarın öğlene kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu yerlerde bu gece güneyden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına (60-90 kilometre/saat), yüksek kesimlerde 90-120 kilometre/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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