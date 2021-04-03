Yurdun batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
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Yurdun batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel
Yurdun batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile İç Ege, Marmara'nın güneyi ve Eskişehir çevrelerinde yarın kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile İç Ege, Marmara'nın güneyi ve Eskişehir çevrelerinde yarın kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden, zamanla İç Ege, Marmara'nın güneyi ve Eskişehir çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 90 kilometre/saat) tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 5 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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