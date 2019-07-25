Yurda yasa dışı yollarla giren anne ile 6 çocuğu yakalandı
Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında, ilçeye doğru ilerleyen grubu durdurdu.
Kontrollerde Afganistan uyruklu anne ile 6 çocuğunun yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri