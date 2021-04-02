Yurda yasa dışı yollarla giren 12 Afganistanlı sınır dışı edilmek üzere Samsun'dan Ankara'ya gönderildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 12 Afganistan uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Ankara'ya gönderildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 12 Afganistan uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Ankara'ya gönderildi.
Samsun'da yakalanan 12 Afganistanlı'nın İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Afganistanlılar, sınır dışı edilmek üzere Ankara'ya gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 30 Mart'ta İlkadım ilçesi Samsun-Ankara kara yolu uygulama noktasında 2 ticari taksiyi durdurmuş, araçlardaki 9 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirlemişti. Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki kontrollerde de 3 Afganistanlı yakalanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek