Yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 23 kişi gümrük kapısında yakalandı
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Yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 23 kişi gümrük kapısında yakalandı

04.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:00
Yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 23 kişi gümrük kapısında yakalandı

Karkamış Gümrük Kapısı'nda, bir araç içerisinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 23 kişi yakalandı.

Karkamış Gümrük Kapısı'nda, bir araç içerisinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 23 kişi yakalandı.

Karkamış Gümrük Müdürlüğü ve Karkamış KİBA Adli kolluk Gümrük Muhafaza ekiplerince, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan bir araçta arama gerçekleştirildi.

Ekipler, durdurulan araçta Türkiye'ye kaçak yollardan girmeye çalışan Suriye uyruklu 8'i kadın 11'i çocuk 23 kişi bulunduğunu belirledi.

Araçta kaçak 59 cep telefonu da ele geçirildi.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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