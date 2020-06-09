Yurda kaçak yolla giriş yapan yabancı uyruklu 28 vatandaş yakalandı Afyonkarahisar polis ekipleri tarafından kaçak yolla yurda giriş yapan 28 yabancı uyruklu vatandaş yakalanırken, yabancı uyruklu şahısların sevkini sağlayan 4 şahıs da tutuklandı.

Afyonkarahisar polis ekipleri tarafından kaçak yolla yurda giriş yapan 28 yabancı uyruklu vatandaş yakalanırken, yabancı uyruklu şahısların sevkini sağlayan 4 şahıs da tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, yabancı uyruklu vatandaşları taşıdığı değerlendirilen iki araç durdurularak araçlar içerisinde yapılan kontrollerde üzerlerinde resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi bulunmayan ve ülkeye illegal yollardan giriş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 28 yabancı şahıs yakalandı.

Yabancı uyruklu şahısların sevkini sağlayan 4 şahıs, haklarında yapılan adli işlemler neticesinde tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Suçta kullanıldığı değerlendirilen araç ile 8 bin 800 TL paraya ise el konuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA