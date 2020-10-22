Yurda kaçak sokulan hayvanlar korumaya alındı

Yurda kaçak yollardan sokulan papağan, piton yılanı, rakun ve serval kedisinin arasında olduğu 32 hayvan, Gaziantep Hayvanat Bahçesinde korumaya alındı.

Yurda kaçak yollardan sokulan papağan, piton yılanı, rakun ve serval kedisinin arasında olduğu 32 hayvan, Gaziantep Hayvanat Bahçesinde korumaya alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Şube Müdürlüğü ekiplerine yakalanan 32 hayvan, yetkililer tarafından alınarak Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere, hayvanların özenle kente getirildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Toplamda 32 kaçak hayvan bulunuyor. Bu hayvanlar, papağan, piton yılanları, rakunlar ve en önemlisi serval kedisi bulunuyor. Şu anda hayvanlar karantina süresindeler. Gerekli sağlık kontrollerini yapıyoruz. 21 günlük karantina süreleri bittikten sonra bu hayvanları ziyaretçilerin görebileceği yere alacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz