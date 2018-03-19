Yurda Kaçak Getirilen Köpekler Açık Artırmayla Satılacak
Edirne'de kaçak yollarla getirildikleri sınır kapılarında yakalanan köpekler, açık artırmayla satılacak.
Edirne'de kaçak yollarla getirildikleri sınır kapılarında yakalanan köpekler, açık artırmayla satılacak.
Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yakalanan köpeklerden 15'i, 22 Mart'ta Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nde yapılacak ihaleyle satışa çıkarılacak
Bulldog, terrier, pincher cinsi 15 köpeğin satışa esas bedeli 21 bin 240 lira olarak belirlendi.