Yurda Kaçak Getirilen Köpekler Açık Artırmayla Satılacak

Yurda Kaçak Getirilen Köpekler Açık Artırmayla Satılacak

Edirne'de kaçak yollarla getirildikleri sınır kapılarında yakalanan köpekler, açık artırmayla satılacak.

Yurda Kaçak Getirilen Köpekler Açık Artırmayla Satılacak

Edirne'de kaçak yollarla getirildikleri sınır kapılarında yakalanan köpekler, açık artırmayla satılacak.

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yakalanan köpeklerden 15'i, 22 Mart'ta Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nde yapılacak ihaleyle satışa çıkarılacak

Bulldog, terrier, pincher cinsi 15 köpeğin satışa esas bedeli 21 bin 240 lira olarak belirlendi.

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