Yurda kaçak getirilen 200 kuş ve 14 bin sigara ele geçirildi Kilis'te 150 saka kuşu ile 50 muhabbet kuşu ve 14 bin 600 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kilis'te 150 saka kuşu ile 50 muhabbet kuşu ve 14 bin 600 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen plakası ve sürücüsü açıklanmayan iki araçta şüphe üzerine arama yaptı. Aramada, araçlarda gümrük kaçağı 14 bin 600 paket sigara ile 150 saka kuşu ve 50 muhabbet kuşu bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı. Kaynak: AA