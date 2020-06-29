Yunusların mest eden Boğaz eğlencesi
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Yunusların mest eden Boğaz eğlencesi

İstanbul Boğazı'nın en sevimli misafirleri yunus balıklarının dans edercesine suyun üzerine fırlayıp yüzmeleri havadan görüntülendi.

Yunusların mest eden Boğaz eğlencesi
29.06.2020 09:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:34

İstanbul Boğazı'nın en sevimli misafirleri yunus balıklarının dans edercesine suyun üzerine fırlayıp yüzmeleri havadan görüntülendi. Turkuaza bürünen Boğaz'da yüzen yunusların görüntüsü belgesel filmlerini aratmadı.

İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Boğaz trafiği büyük ölçüde azaldı. Boğaz'ın sevimli misafirleri yunus balıkları da özgürce turkuaza bürünen Boğaz'da yüzmenin keyfini çıkarttılar. Birbirleri ile çok sosyal oldukları bilinen yunuslar birlikte suyun üzerine zıplayıp dans edercesine yüzdüler. Boğaz'ın sakin durumu nedeniyle uzun süre su üzerinde gözüken yunus balıkları izleyenlerin yüzünü gülümsetti. Birbirlerinin üzerinden suyun dışına fırlayarak yüzen yunuslar belgesel filmlerini aratmadı. Kimi zaman yan yana yarışıyor gibi yüzen yunusların kimi zaman da birbirlerinin etrafında dolanarak yüzdükleri havadan çekilen görüntülere yansıdı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü manzarası ile birlikte yunusların suyun üzerine çıktıkları görüntüler kartpostallık manzaralar oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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