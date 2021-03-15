- Yunusların denizdeki dansı böyle görüntülendi
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- Yunusların denizdeki dansı böyle görüntülendi

15.03.2021 22:26 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:55

- Yunusların denizdeki dansı böyle görüntülendi Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar açıklarında yunusların dansı renkli görüntüler oluşturdu.

- Yunusların denizdeki dansı böyle görüntülendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar açıklarında yunusların dansı renkli görüntüler oluşturdu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar sahili açıklarında yunus balıkları görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yunusların denizde uyum içerisinde adeta dans, denize dalıp çıktıkları görülüyor. Yunusların bu anları ise renkli görüntüler oluşturuyor.

- Yunusların denizdeki dansı böyle görüntülendi
- Yunusların denizdeki dansı böyle görüntülendi
- Yunusların denizdeki dansı böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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