Yunusların deniz keyfi böyle görüntülendi
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Yunusların deniz keyfi böyle görüntülendi

11.03.2021 21:22 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:33

Yunusların deniz keyfi böyle görüntülendi Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde Yunus balıklarının deniz yüzeyindeki keyfi havadan görüntülendi.

Yunusların deniz keyfi böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde Yunus balıklarının deniz yüzeyindeki keyfi havadan görüntülendi. Yunusların yaşamı renkli görüntülere sahne oldu.

Marmara Denizinin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde Yunus balıkları fotoğrafsever bir vatandaşın drone kamerasına yansıdı. Daha önce güneşli havalarda drone ile görüntülenen Yunus Balıklarının Marmara Denizinde aktobatik hareketleri renkli görüntülere sahne oldu.

Drone ile takibe alınan yunuslar bir süre deniz yüzeyinde keyif sürdürdükten sonra bir anda gözlerden kayboldular. Denizin dibine gözlerden kaybolan yunus balıklarından geriye muhteşem görüntüler kaldı.

Yunusların deniz keyfi böyle görüntülendi
Yunusların deniz keyfi böyle görüntülendi
Yunusların deniz keyfi böyle görüntülendi
Yunusların deniz keyfi böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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