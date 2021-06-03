Yunusların dans gösterisi kamerada
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Yunusların dans gösterisi kamerada

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Güncel

Yunusların dans gösterisi kamerada Zonguldak açıklarında yunusların balıkçı teknesine eşlik ederek adeta dans ettiği anlar amatör kameraya yansıdı.

Yunusların dans gösterisi kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak açıklarında yunusların balıkçı teknesine eşlik ederek adeta dans ettiği anlar amatör kameraya yansıdı.

Kent merkezinde balıkçılık yapan Volkan Azaklı, teknesiyle limandan çıktıktan sonra beş yunusun kendisine eşlik ettiği anları kameraya kaydetti. Yunusların adeta dans ederek eşlik ettiği o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Gülümseyerek yunusları yanına çağıran Azaklı, bir süre şaşkınlığını gizleyemedi.

Ara ara tekneden uzaklaşan yunuslar bir süre sonra yeniden teknenin yanına gelerek Azaklıoğlu'na eşlik etti.

Yunusların dans gösterisi kamerada
Yunusların dans gösterisi kamerada
Yunusların dans gösterisi kamerada
Yunusların dans gösterisi kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

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