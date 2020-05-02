YUNUSLARIN DALGALARLA DANSI ÜSKÜDAR'DAN GÖRÜNTÜLENDİ

Üsküdar Sahili'nden denizde dalgalarla dans eden yunuslar görüntülendi.

Üsküdar Sahili'nden denizde dalgalarla dans eden yunuslar görüntülendi. Sabah saatlerinde Üsküdar Salacak Sahili'nden denizdeki yunuslar görüntülendi. Gemilerin oluşturduğu dalgalarla dans eden yunuslar Kız Kulesi yakınlarında yüzdü. Defalarca suyun üstüne çıkan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

- İstanbul

Kaynak: DHA