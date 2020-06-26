Yunuslara motosiklet takviyesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yunuslara motosiklet takviyesi

Motosikletli Polis Timleri olarak bilinen 'Yunus'ların gücüne güç katacak 150 adet motosiklet, Maltepe Sahil Parkı Etkinlik alanında düzenlenen törenle teslim edildi.

26.06.2020 19:22 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:26

Motosikletli Polis Timleri olarak bilinen 'Yunus'ların gücüne güç katacak 150 adet motosiklet, Maltepe Sahil Parkı Etkinlik alanında düzenlenen törenle teslim edildi.

32 ille dağıtılacak motosikletlerin dağıtım törenine İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer katıldı. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, hedefinin Türk polisini dünyanın en yüksek kapasiteli polis teşkilatı haline getirmek olduğunu belirtti. İnce, "Bugün alımını gerçekleştirdiğimiz motosikletler bu hedeflerin bir neticesidir. Bu araçlar hızlı hareket kabiliyetleri sayesinde, özellikle şehirlerimizdeki yoğun trafik göz önünde bulundurulduğunda önleyici polislik faaliyetlerinde bizlere çok yardımcı olmuştur. Olaylara müdahale süreleri kısalmış, polisin görünürlüğünü ve etkinliğini arttırmıştır. 2016'da motosikletli polis timleri 1140 motosikletle görev yapıyordu. Bugün filomuza kattığımız 150 adetle beraber 2010 yılından bugüne kadar alım yapacağımız motosiklet sayısı 948 olmuştur. Tabi zaman içinde yıpranma dolayısıyla envanterden çıkanları da hesaba katarsak bugün araçlar dahil yunus timlerimizdeki motosiklet sayısı 1806 olmuştur. Bugünkü alımla birlikte bu araçların sayısında yüzde 63'lük bir artış yaşanmış olmaktadır. Bu teşkilata bu ülkenin güvenliğine yaptığımız her yatırımın karşılığını huzurumuzda asayişimizde, güvenliğimizde bir artış olarak ele aldık. 2017'de 282 olan günlük evden hırsızlık sayısı bugün 121 seviyesine inmiştir. 2017'de 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümler 2019 yılı için 342 seviyesine iniştir. Bu örnekleri daha pek çok başlıkta vermemiz mümkündür. Trafikten teröre kadar. Dolayısıyla bunların hepsi bir çabanın bir gayretin verimli sonuçlarıdır. Bu neticede emeği geçen tüm güvenlik birimlerimizdeki tüm arkadaşlarımıza, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta sayın Cumhurbaşkanımıza, gayretleriyle motivasyonlarıyla bizlere her zaman güç veren, yön veren Sayın İçişleri Bakanımıza, hükümetimize ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni araçların ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, "Ocak ayında 155'imize vatandaşımızdan gelen ihbar sayısı 480 bin. Bunun anlamı şu, günde ortalama 155'e 16 bin çağrı geliyor. Benim motor devriyelerim, motorcu devriyelerimiz timlerimiz yunuslarımız motorcularımız ve oto devriyelerimiz aynı yerde olsalar takdir edersiniz ki motorlar bu trafikte taksilerden çok daha hızlı olay yerine varıyor. Kaç dakikada dünyanın kilometre kareye en yoğun trafik düşen şehrinde kaç dakikada ulaşıyor İstanbul Emniyeti, on dakikanın biraz altında. ve hedefimiz bu rakamı çok daha aşağıya indirmek. Biz devriye sayımızı arttırmak, devriye motor sayımızı arttırmak, yunuslarımızın sayısını ve onarın motorlarını arttırmak ve hep berber, polis merkezlerimizle beraber, İstanbul'umuzun 39 ilçe 961 mahallesinde her çağrıya evet yanınızdayız yarışı yapıyoruz. Suçları önlemek, suçluları adalete teslim etmek için, milletin, şehrinin emrinde ama bastığı yer, güç aldığı yer hukuk. Yaptığı her türlü iş ve eylemin denetleneceğini, yargılanacağını bilen. Vicdana sahip, ferasete sahip bir İstanbul Emniyeti olarak böyle çalışıyoruz. Tekrar tekerleri düz olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"MOTORİZE GÜCÜMÜZÜ DAHA DA YÜKSEĞE ÇIKARACAĞIMIZ MOTOSİKLETLERİMİZİ 32 İLİMİZE DAĞITACAĞIZ"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise, "Bugünkü törenle 83 milyonu doğrudan ilgilendiren asayiş olaylarına karşı, polisimizin olay yerine daha seri müdahalesini sağlayacak, sahadaki etkinliğini arttıracak ve motorize gücümüzü daha da yükseğe çıkaracağımız motosikletlerimizi 32 ilimize dağıtacağız. Bu sayede teşkilatımızın günümüz şartlarına uygun modernize edilmesine katkı sunarken suç oranlarının da azaltılması ve şehirlerin daha güvenli hale gelmesi noktasında da önemli bir adım atmış olacağız. Motosikletli polis timlerimiz yoğun trafikte hızlı hareket etme kabiliyeti sunarak suç faillerinin çok daha kısa bir sürede yakalanmasına imkan sağlamakta, etkili müdahale ile de vatandaşımızın takdir ve teveccühünü kazandırmaktadır. Polisimizin etkinliğini ve görünürlüğünü sağlayan motosikletli polislerimiz sayesinde son yıllarda asayiş olaylarında çok büyük azalışlar sağlanmış olup inşallah bu trend devam edecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Yunuslara motosiklet takviyesi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Haber
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti Haber
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi Haber
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu Haber
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit...
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Günlük burç yorumları 26 Haziran 2020 Cuma
Günlük burç yorumları 26 Haziran 2020 Cuma
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor
Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Türkiye'de gerçekleşti: Dünyanın ilk başarılı rahim nakli hastası bebeğini kucağına aldı
Türkiye'de gerçekleşti: Dünyanın ilk başarılı rahim nakli hastası bebeğini kucağına aldı
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Murat Boz Buse Varol Ebru Gündeş
Spor Caner Erkin Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Kadın Bursa Manisa
Şu an buradasınız: Yunuslara motosiklet takviyesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 20:09:03. #1.15#
title