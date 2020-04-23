Yunuslar Ortaköy Sahil'de görüldü KORONAVİRÜS'e karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da boğaz trafiğinde azalma yaşandı.

KORONAVİRÜS'e karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da boğaz trafiğinde azalma yaşandı. Sakinleşen deniz trafiğinden sonra Yunus Balıkları Ortaköy sahil 'de adeta dans etti.

Koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da gerek araç ve yaya trafiği gerekse boğaz trafiğinde büyük oranda azalmalar yaşandı. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sakinleşmesiyle yunus balıkları kendilerini gösterdi. Geçtiğimiz salı günü Ortaköy Sahile kadar gelen yunus balıkları adeta dans etti. O anlarsa sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA