Yunuslar müsilaja rağmen boğaza akın etti
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Yunuslar müsilaja rağmen boğaza akın etti

Yunuslar müsilaja rağmen boğaza akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Müsilajın Marmara Denizi'ndeki etkileri kayboluyor.

Müsilajın Marmara Denizi'ndeki etkileri kayboluyor. Bir süredir devam eden deniz salyası nedeniyle ortadan kaybolan yunus sürüleri bugün tekrardan görüldü. Yunusların dansı Marmara'nın eski günlerini akıllara getirdi.

Son aylarda Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajın oluşturduğu tahribattan yunuslar etkilenmedi. İstanbul Boğazı'nda yer yer oluşan deniz salyalarına rağmen yunusların dansı Marmara'nın eski günlerini aratmazken, vatandaşlar da sahilden bu anları şaşkınlıkla izledi.

MÜSİLAJ AZALINCA YENİDEN ORTAYA ÇIKTILAR

Marmara'da bir süredir devam eden deniz salyası nedeniyle ortadan kaybolan yunus sürülerinin bugün tekrardan görülmesi izleyenlerin yüzünü gülümsetti. Yunusların akrobatik hareketleri renkli görüntülere sahne oldu. Su yüzüne çıkıp dans eden yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.

(İsmail Coşkun/İHA)

Yunuslar müsilaja rağmen boğaza akın etti
Yunuslar müsilaja rağmen boğaza akın etti
Yunuslar müsilaja rağmen boğaza akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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