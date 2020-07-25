Yunuslar Marmaris Körfezi'nde adeta gösteri yaptı
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Yunuslar Marmaris Körfezi'nde adeta gösteri yaptı

Korona virüs tedbirleri dolayısıyla bu yıl daha sakin Marmaris Körfezi'ne sevimli yunuslar akın etti.

Yunuslar Marmaris Körfezi'nde adeta gösteri yaptı
25.07.2020 16:42 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:46

Korona virüs tedbirleri dolayısıyla bu yıl daha sakin Marmaris Körfezi'ne sevimli yunuslar akın etti. Denizde tatil yapan kişilere yaklaşıp bir yandan mavi suların tadını çıkaran diğer yandan da tatilcilere unutulmaz anlar yaşatan Marmaris körfezinin yeni misafirleri objektiflere takıldı.

Dün akşam saatlerinde gün batımını denizde karşılamak isteyen bazı yerli turistler Marmaris Körfezi'nde deniz araçları ile dolaşmaya başladı. Bu sırada turistlerin yanına yaklaşan yunus balıkları deniz araçlarına ve tatilcilere hiç aldırış etmeden keyiflice yüzdü. Yunus balıkları ile aynı ortamı paylaşmaktan oldukça mutlu olan tatilciler bu unutulmaz anları cep telefonları ile kaydetti.

(Güldemet Kızıl/İHA)

Kaynak: İHA

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