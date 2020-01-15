Yunuslar itfaiyecilere eşlik etti
Yunuslar itfaiyecilere eşlik ettiABD, (DHA) ? ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Naples Yangın Kurtarma Deniz Birimi, sürat motoruyla devriye gezerken kendilerine yunuslar eşlik etti.
15.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:40
Yunuslar itfaiyecilere eşlik etti
ABD, (DHA) ? ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Naples Yangın Kurtarma Deniz Birimi, sürat motoruyla devriye gezerken kendilerine yunuslar eşlik etti. Bir başka itfaiye eri tarafından görüntülenen o anlar Naples Yangın Kurtarma biriminin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
Kaynak: DHA