Yunuslar itfaiyecilere eşlik etti
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Yunuslar itfaiyecilere eşlik etti

Yunuslar itfaiyecilere eşlik ettiABD, (DHA) ? ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Naples Yangın Kurtarma Deniz Birimi, sürat motoruyla devriye gezerken kendilerine yunuslar eşlik etti.

15.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:40
Yunuslar itfaiyecilere eşlik etti

itfaiyecilere eşlik etti

ABD, () ? ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Naples Yangın Kurtarma Deniz Birimi, sürat motoruyla devriye gezerken kendilerine yunuslar eşlik etti. Bir başka itfaiye eri tarafından görüntülenen o anlar Naples Yangın Kurtarma biriminin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Yunuslar itfaiyecilere eşlik etti
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