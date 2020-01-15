Yunuslar itfaiyecilere eşlik etti
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Yunuslar itfaiyecilere eşlik etti

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Naples Yangın Kurtarma Deniz Birimi, sürat motoruyla devriye gezerken kendilerine yunuslar eşlik etti.

15.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:34
Yunuslar itfaiyecilere eşlik etti

ABD'nin eyaletinde bulunan Naples Yangın Kurtarma Deniz Birimi, sürat motoruyla devriye gezerken kendilerine yunuslar eşlik etti. Bir başka itfaiye eri tarafından görüntülenen o anlar Naples Yangın Kurtarma biriminin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------Sürat motoruna eşlik eden yunuslar 


Kaynak: DHA
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