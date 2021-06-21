Yunuslar Bodrum'u mesken tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunuslar Bodrum'u mesken tuttu

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Güncel

Yunuslar Bodrum'u mesken tuttu -Su Ürünleri Mühendisi Aykoç; "Müsilajdan kaçıp Bodrum'a gelmiş olabilirler" Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında geçen hafta görülen çizgili yunus sürüsü, vatandaşlar tarafından tekrar görüntülendi.

Yunuslar Bodrum'u mesken tuttu

-Su Ürünleri Mühendisi Aykoç; "Müsilajdan kaçıp Bodrum'a gelmiş olabilirler"

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında geçen hafta görülen çizgili yunus sürüsü, vatandaşlar tarafından tekrar görüntülendi. Yunusların, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sebebiyle Bodrum'a gelmiş olabileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Ortakent - Yahşi Mahallesi açıklarında görülen çizgili yunus sürüsü, yeniden aynı bölgede görüntülendi. Yine 5-6 yunustan oluşan sürü, görsel şölen oluşturdu. Yunusların bu gösterisi, ilgiyle izlendi.

Kimi vatandaşlar da bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Yunusların bu görsel şölenini Kaptan ve Su Ürünleri Mühendisi Atilla Aykoç, kayıt altına aldı.

Aykoç, yaptığı açıklamada yunusların müsilaj sebebiyle Marmara Denizi'nden gelmiş olabileceğini dile getirerek "Ben bu kadar çok yunusu bu kadar sık görmedim Bodrum'da. Belki de müsilaj sebebiyle Marmara Denizi'nden gelmiş olabilirler. Çok özel hayvanlar. Bazı balıkçılar tabi hepsi değil, bu hayvanları ağları parçalıyor diye sevmiyor ama bunlara kesinlikle zarar verilmemesi gerekiyor. Ben yurtdışında da çalıştım. İnsanlar denizde yunus balina görebilmek için dünyanın parasını veriyor" şeklinde konuştu.

Yunuslar Bodrum'u mesken tuttu
Yunuslar Bodrum'u mesken tuttu
Yunuslar Bodrum'u mesken tuttu
Yunuslar Bodrum'u mesken tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

Görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Sarı paylaştı! Marmara'yı kaplayan müsilaj Ege'ye doğru ilerliyor
Görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Sarı paylaştı! Marmara'yı kaplayan müsilaj Ege'ye doğru ilerliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Muharrem İnce Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Hadise Emel Sayın Demet Özdemir Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Mert Müldür Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yunuslar Bodrum'u mesken tuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 17:20:11. #1.15#

title