Yunuskent'te 775 konut daha teslim ediliyor Manisa'nın en önemli konut projesi olan Yunusemre Belediyesinin 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesinde, bin 500 konuttan oluşan 2. etabın 775 konutluk 2. kısmında teslim süreci 24 Ağustos Pazartesi günü başlıyor.

Manisa'nın en önemli konut projesi olan Yunusemre Belediyesinin 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesinde, bin 500 konuttan oluşan 2. etabın 775 konutluk 2. kısmında teslim süreci 24 Ağustos Pazartesi günü başlıyor.

Yunusemre Belediyesinin Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin bin 500 konutluk 2. etabının ikinci kısmında yer alan 775 konut hak sahiplerine teslim ediliyor. Teslim öncesinde hak sahiplerinin herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına site yönetimi oluşturuldu. Teslim süreci 24 Ağustos - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Belirlenen program dahilinde hak sahipleri kendileri için belirlenen günde bankaya gidecek, ardından site yönetimi ile görüşecek. Herhangi bir nedenle sözleşme imzalamaya gelmeyen hak sahiplerine telafi süresi tanınacak. Hak sahipleri sözleşme programına TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ve Yunusemre Belediyesinin resmi web sitesi www.yunusemre.bel.tr üzerinden ulaşabileceği kaydedildi.

Bin 500 konutu daha hak sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "TOKİ ortaklığıyla yaptığımız 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projemizin 2. etabı da tamamlandı. 2. etabın 748 konuttan oluşan ilk kısmının teslim sürecini geçtiğimiz günlerde tamamladık. Vatandaşlarımız evlerine taşınıyor. Şimdi de 775 konuttan oluşan 2. kısmını teslim ediyoruz. Teslim sürecimiz 24 Ağustos'ta başlayıp 30 Eylül tarihinde sona erecek. Hak sahiplerimize hayırlı olsun. Etap etap projelerle vatandaşımızı ev sahibi yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA