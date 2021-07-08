Yunusemreli wushucular Türkiye şampiyonu oldu
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Yunusemreli wushucular Türkiye şampiyonu oldu

Yunusemreli wushucular Türkiye şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'na katılan Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları Muhammet Ömer Çetinkaya ve Muhammet Ali Çetinkaya Türkiye Şampiyonu olarak takımını sevindirdi.

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'na katılan Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları Muhammet Ömer Çetinkaya ve Muhammet Ali Çetinkaya Türkiye Şampiyonu olarak takımını sevindirdi.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Wushu Kung Fu Takımı sporcuları Ömer Çetinkaya ve Ali Çetinkaya, Sakarya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da başarılı sporcuyu kutladı. Alkan açıklamasında, "Wushu kungfu branşında kulübümüz sporcularının elde ettiği şampiyonluklar bizleri gururlandırıyor. İmkanlarımız ölçüsünde sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sporcularımıza bundan sonraki uluslararası turnuva ve şampiyonalarda ülkemizi ve kulübümüzü başarı ile temsil edeceğine inancım tam. Sporcumuzu, ailesini ve sporcumuzda emeği geçen antrenörümüzü tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA

Yunusemreli wushucular Türkiye şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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