Yunusemreli voleybolcuların hedefi şampiyonluk
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Yunusemreli voleybolcuların hedefi şampiyonluk

Yunusemreli voleybolcuların hedefi şampiyonluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadınlar Voleybol Bölgesel Lig başvurusunu yapan ve çalışmalarına aralıksız devam eden Yunusemre Belediyespor Bayan Voleybol takımında kaptan Ece Dirlikli hedeflerinin Bölgesel Ligde şampiyon olarak profesyonel lige çıkmak olduğunu söyledi.

Kadınlar Voleybol Bölgesel Lig başvurusunu yapan ve çalışmalarına aralıksız devam eden Yunusemre Belediyespor Bayan Voleybol takımında kaptan Ece Dirlikli hedeflerinin Bölgesel Ligde şampiyon olarak profesyonel lige çıkmak olduğunu söyledi.

Voleybol Bölgesel Amatör Ligde müsabakalar 10 Haziran'da başlayacak. Yunusemre Belediyespor bayan voleybol takımında kaptan Ece Dirlikli haftanın 5 günü çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, "Takım olarak sıkı ve yoğun bir çalışma programımız var. İnancımız tam ve şampiyonluk istiyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için de aralıksız çalışıyoruz. İnşallah bu hedefe ulaşarak Yunusemre Belediyespor'u profesyonel lige taşımak istiyoruz. Bizlere her türlü desteği veren belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve kulüp başkanımız M. Arif Alkan'a çok teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı. - MANİSA

Yunusemreli voleybolcuların hedefi şampiyonluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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