Yunusemreli voleybolcularda profesyonel lig heyecanı
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Yunusemreli voleybolcularda profesyonel lig heyecanı

Yunusemreli voleybolcularda profesyonel lig heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyespor Bayan Voleybol Takımı Bölgesel Amatör Ligde ilk maçını 10 Haziran'da oynayacak.

Yunusemre Belediyespor Bayan Voleybol Takımı Bölgesel Amatör Ligde ilk maçını 10 Haziran'da oynayacak. Voleybol Bölgesel Amatör Lig'de grubunda birinci olan takımlar profesyonel lige çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'de müsabakalar 10 Haziran'da başlıyor. 10 - 13 Haziran 2021 tarihleri arasında Manisa'da tek devreli lig usulü turnuva maçları oynanacak. Voleybol Bölgesel Amatör Lig'de grubunda birinci olan takımlar profesyonel lige çıkacak. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan ligde mücadele edecek voleybolculara başarılar dileyerek, "Voleybol branşında kulübümüz hem altyapıda hem de üstyapıda yapılanmasına devam ediyor. A takım düzeyinde bayan voleybol takımımız için bölgesel lig başvurusunu yapmıştık. Voleybol takımımız da hazırlıklarını pandemi kurallarına uygun olarak devam ediyor. Sporcularımız 10 Haziran'da ilk maçına çıkacak. Spora ve sporcuya her türlü desteği veren Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA

Yunusemreli voleybolcularda profesyonel lig heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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