Yunusemreli voleybolcular sezona hazırlanıyor
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Yunusemreli voleybolcular sezona hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yunusemreli voleybolcular sezona hazırlanıyor

Yunusemre Belediyesporlu voleybolcular, liglerin ertelenmesine rağmen antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesporlu voleybolcular, liglerin ertelenmesine rağmen antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Yunusemre Belediyespor voleybol takımları, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından liglerin ertelenmesine rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Genç, yıldız ve minik kız voleybol takımları antrenörleri gözetiminde belirlenen kurallar dahilinde antrenman yapıyor. Liglerin kaldığı yerden devam etmesini umut ettiklerini dile getiren Takım Antrenörü Seda Çarıkçı, antrenmanları aksatmadıklarını söyledi. Çarıkçı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Liglerin ertelenmesi motivasyonumuzu hiç düşürmedi. 3 grupta takımlarımız tüm hijyenik kurallara uyarak haftada 3 idman ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Liglerin başlatılması ile ilgili alınacak kararları da takip ediyoruz. İnşallah yeni normalleşme ile birlikte başlatılan liglerimize kaldığımız yerden devam ederiz. Bizlere çalışmalarımızda her türlü desteği veren başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

Yunusemreli voleybolcular sezona hazırlanıyor
Yunusemreli voleybolcular sezona hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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