Yunusemreli voleybolcular ilk idmanını yaptı
Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu voleybolcular tüm kurallara dikkat ederek çalışmalara başladı.
08.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:05
Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu voleybolcular tüm kurallara dikkat ederek çalışmalara başladı.
Yunusemre Belediyespor voleybol takımı sporcuları 3 aylık aranın ardından ilk takım antrenmanını yaptı. Antrenörleri gözetiminde 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilen idmanda bireysel kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan sporcular çalışmalarını pazartesi, salı çarşamba ve perşembe günleri 19.00 - 20.00 saatleri arasında sürdürerek hem spor yapıp hem de form tutacak. - MANİSA
Kaynak: İHA